Il "Cinema in piazza", estate 2020 in sicurezza: misure anti-Covid e prenotazione obbligatoria

Dal 3 luglio al 30 agosto torna Il Cinema in piazza. I ragazzi del Piccolo America riaccendono i grandi schermi delle arene di San Cosimato, Casale della Cervelletta e Porto Turistico di Roma per rendere questa "estate romana" bella, speciale, ma anche sicura

Per regalare a romani e turisti serate piacevoli, senza ansia e rischio contagi, infatti, il Cinema America ha adottato particolari misure di sicurezza e ha inserito la prenotazione obbligatoria (con accesso sempre gratuito alle arene). Il Cinema in Piazza si oppone al distanziamento sociale, dunque, mantenendo però quello fisico, a tutela della salute del pubblico, dei collaboratori del Piccolo America e degli ospiti che prenderanno parte all'edizione 2020 della manifestazione.

Cinema in piazza, le misure di sicurezza nell'estate 2020

Una serie di misure anti-contagio sono state scrupolosamente stilate dal Piccolo America e riportate, dettagliatamente sul sito www.piccoloamerica.it. Vediamo di che regole si tratta:

Come si accede agli eventi?

Nell'estate 2020 non si potrà arrivare in qualsiasi momento alle arene, ma sarà obbligatoria la prenotazione. Per partecipare alle proiezioni, che sono tutte gratuite, bisognerà infatti prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma realizzata da Prenotaunposto.it. Ogni mattina a partire dalle ore 9 si potrà riservare un posto per gli eventi della sera stessa, fino a esaurimento. Ci sarà infatti un massimo di posti prenotabili per ogni evento, proprio per garantire il rispetto della distanza di sicurezza.

Come ci si prenota?

Bisognerà registrarsi su Prenotaunposto.it per poter iniziare a prenotare, poi accedere alla pagina di prenotazione de Il Cinema in Piazza. Sceglere l’evento a cui si vuole partecipare (ricordando che sono disponibili solo gli eventi della sera stessa) e selezionare il numero di persone (massimo gruppi di 4). Bisognerà selezionare anche l’orario di ingresso, rispettando la puntualità. Più è tardi l’orario che si sceglie, più si riceveranno posti lontani dallo schermo. Alla fine della prenotazione, sarà disponibile il ticket nell'area riservata di Prenotaunposto.it: ogni persona che accede all’evento dovrà mostrare il suo ticket con il QR code personale dallo smartphone. Se si scarica il ticket, non va eliminato dall’area riservata. Non serve stamparlo.

In piazza bisognerà compilare una dichiarazione?

No. Attraverso la piattaforma realizzata da Prenotaunposto.it, tutto ciò che gli utenti devono compilare e dichiarare per partecipare all’evento a norma di legge sarà richiesto e inviato digitalmente in fase di prenotazione. La raccolta dati che sarà effettuata online è necessaria per il rispetto delle norme anti-coronavirus emanate dalle autorità competenti. Per i gruppi, chi prenota riceverà un link da girare agli altri membri della prenotazione, che dovranno poi cliccarlo per portare a termine la propria prenotazione e ottenere il proprio QR code personale.

Cosa bisogna portare da casa?

La mascherina che va indossata dal momento dell’ingresso fino a quando ci si siede al proprio posto per la proiezione. Inoltre, l’allestimento delle piazze per questa edizione non prevede sedie: si consiglia, dunque, di portare da casa un telo, un cuscino o una sedia. Infine, per entrare sarà necessario esibire dal proprio smartphone il QR code personale della prenotazione.

Cosa fare quando si arriva in piazza?

In piazza tutti i partecipanti saranno accolti dallo staff del Piccolo America, al quale andrà mostrato il QR code per l’accesso. I membri dello staff saranno facilmene riconoscibili, poiché indosseranno un’apposita maglietta, guanti e mascherine. Sarà misurata la temperatura ad ognuno e , qualora superi i 37,5°, bisognerà restare fuori. Si chiede di igienizzare le mani con il gel disinfettante all’ingresso. La prenotazione indicherà il punto esatto dove posizionarsi in piazza.

Dove bisogna sedersi?

Le tre piazze di Trastevere, Cervelletta e Ostia saranno divise in “piazzole”. Ogni piazzola consiste in una mini-fila di 4 posti vicini e può ospitare al massimo 4 persone. Ogni piazzola è a distanza di sicurezza dalle altre piazzole. Le piazzole sono tutte numerate, mentre all’interno della singola piazzola i posti non sono numerati, ma indicati con un segnaposto. La prenotazione indicherà in quale piazzola ci si dovrà sedere, da soli o in gruppo.

Chi può sedere nella stessa piazzola?

All’interno di una stessa piazzola possono stare solo persone che si dichiarano congiunte o per le quali non vige il divieto di distanziamento secondo l’ultimo dpcm in vigore. Solo nel caso di due prenotazioni singole, saranno allocate due persone estranee tra loro dentro la stessa piazzola, sedendo ai due estremi, mantenendo così la distanza di sicurezza.

Si può prenotare per i gruppi?

Ogni persona può prenotare per un massimo di 4 persone (una piazzola). La persona che prenota riceverà un link che dovrà inviare alle altre 1/2/3 persone del gruppo. Tutti i membri di una prenotazione dovranno cliccare sul link e completare la procedura di prenotazione, alla fine della quale si genererà un QR code strettamente personale per l’accesso in piazza.

Se il gruppo è più numeroso di 4 persone?

I gruppi con più di 4 persone dovranno dividersi in due o più piazzole, effettuando due o più prenotazioni.

Nel caso di un gruppo di 2 o 3 persone?

I gruppi di 2 o 3 persone saranno allocati dentro la stessa piazzola. I posti che rimarranno vuoti, ovviamente, non saranno riassegnati.

Se si va da soli?

Se si vuole partecipare all’evento singolarmente, verrà assegnata una piazzola che si condividerà con una sola altra persona. Bisognerà sedersi ai due estremi della piazzola, in modo da rispettare la distanza di sicurezza.

Cosa succede se si prenota una piazzola e non si può più andare?

Se tutti i membri della tua prenotazione non possono più venire, l’admin ha tempo fino alle 18.30 del giorno stesso per disdire senza problemi. Se una piazzola non disdetta per tempo risulterà completamente inutilizzata, il sistema bloccherà per 7 giorni tutti i membri di quella prenotazione. Se invece qualche elemento del gruppo parteciperà comunque all’evento, non ci sarà alcun blocco.

Ci saranno chioschi per cibo e bevande?

Sì, ci saranno e saranno protetti con barriere di plexiglass. Si chiede di rispettare la distanza di sicurezza quando si è in fila e di indossare la mascherina.