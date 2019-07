Cinema Balduina 2019

Torna, per il terzo anno, la manifestazione estiva "Cinema Balduina". Quindici serate di cinema, con ospiti e incontri, organizzati dal Comitato Balduina all’interno della storica scuola sita nel parco di Monte Mario, l’Istituto Comprensivo Parco della Vittoria – Giacomo Leopardi.

L'edizione 2019 è sostenuta anche dal patrocinio di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, quale riconoscimento pluriennale dell’impegno del Comitato ed è stata possibile grazie al coinvolgimento degli esercizi commerciali del quartiere che hanno deciso di sostenere l’evento.

L’evento si comporrà di 15 serate con numerose novità, specie in termini artistici.

Il programma

2/7 Troppo forte

3/7 The place

4/7 Dallas buyer club

5/7 Hotel transilvania 3

6/7 Whiplash

7/7 Harry ti presento sally

8/7 Mamma o papà

9/7 La tenerezza

10/7 Sulla mia pelle

11/7 La ragazza nella nebbia

12/7 Spiderman: into the spider verse

13/7 Tutta colpa di Freud

14/7 Smetto quando voglio 3 - Ad honorem

15/7 Her

16/7 Un sacco bello

Ogni sera dalle 20.15 ci saranno ospiti e presentazioni, in collaborazione con Libreria Equilibri per #librialcinema (programma in aggiornamento):

2/7 Presentazione del Cinema e del Comitato

3/7 Giancarlo De Cataldo presenta "Alba nera" (Rizzoli)

4/7 Massimo Lugli e Antonio Del Greco presentano "Quelli cattivi" (Newton Compton)

5/7 Spettacolo Kids&Us per bambini

6/7 Intervista con Nicola Lagioia

7/7 Nina Quarenghi presenta "Cuore agro" (Arkadia)

8/7 Andrea Delogu presenta "Dove finiscono le parole" (Rai Libri)

9/7 Alberto Taraglio presenta il film "La tenerezza"

10/7 Emanuele Bissattini e Floriana Bulfon , presentano "Il Buio. La lunga notte di Stefano Cucchi" (Round Robin)

11/7 Music show degli Statale 66 e balli con Tutti Frutti Rocknroll

12/7 Spettacolo Kids&Us per bambini

13/7 Vanessa Roghi presenta "Piccola città, una storia comune di eroina" (Laterza)

14/7 Marco Bonini presenta "Se ami qualcuno dillo" (Longanesi)

15/7 Intervista a Federico Moccia

16/7 Best practice sociale e saluti

Informazioni:

Ingresso gratuito dalle 19.30

Nessun limite di ingresso

Si può inoltre:

Mangiare la pasta di GriciaRoad e Bottega Gamberoni

Gustare le polpette di Pret-à-Polpett

Rinfrescarsi con il gelato di tichetta - gelato label

Bere la birra di Birradamare Birrificio

Qui l'evento Facebook con maggiori informazioni