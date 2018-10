Cinema a Casale Alba 2

Nel cuore del Parco regionale urbano di Aguzzano, "Regaliamoci un cinema" è il cineforum settimanale del Casale Alba Due: ogni venerdì proiezione di film su maxischermo accompagnato dalla consueta cena a prezzi popolari!



Un'ottima occasione per trascorrere una serata all'insegna del buon cinema e della buona cucina.





ore 20 cena



ore 21:30 proiezione



INGRESSO GRATUITO----->Ar cinema senza pagà er bijetto!





PROGRAMMAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE:



-Venerdì 5 Ottobre " Ella & John " di Virzi Paolo (Italia Francia 2017) Dramm. 112'



-Venerdì 12 Ottobre " Dunkirk " di Cristopher Nolan (USA UK Francia 2017) Azione 106'



-Venerdì 19 Ottobre " Film - Il prigioniero coreano " di Kim Ki-duk 김기덕 (Corea del Sud 2016) Dramm. 114'



- Venerdì 26 Ottobre La vendetta di un uomo tranquillo " di Raúl Arévalo (Spagna 2016) Thriller 92'





COME ARRIVARE AL CASALE ALBA 2



Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza. Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311. La metro più vicina è Rebibbia, linea B.