Cineforum a L'Ambretta - Viaggio noir con il film "Il lungo addio"

Al Cineforum de L'Ambretta continua il ciclo "Viaggio Noir" con il film "Il lungo addio", di R. Altman. Mercoledì 10 maggio vi aspettiamo per una serata con APERITIVO + PROIEZIONE FILM + DIBATTITO 10€. Prenotazioni al 3381137099 o a info@ambretta.org. Si inizia dalle 18.00 con l'eccellente aperitivo de L'Ambretta e, dalle 20.30, sarà presentato e proiettato il film in programma. Al termine della proiezione, ci sarà il dibattito sul film. "Il lungo addio" (The Long Goodbye) è un film noir del 1973, diretto da Robert Altman, tratto dall'omonimo romanzo di Raymond Chandler. Il protagonista del film è Elliott Gould nel ruolo di Philip Marlowe. Secondo Daniel O'Brien, dell'Hollywood Survivor, il film è "uno studio di un uomo pieno di morale che dimentica, senza rimorso - a causa di una società oppressiva e crudele - tutte le nozioni di amicizia e lealtà che aveva appreso". Vi aspettiamo a L'Ambretta! E' possibile prenotare al 3381137099 o scrivendo a info@ambretta.org