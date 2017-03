Cineforum a L'Ambretta - Fuocoammare di G. Rosi

Per il Cineforum de L'Ambretta, il 29 marzo sarà proiettato il film Fuocoammare di G. Rosi, vincitore di numerosi riconoscimenti e candidato anche all'Oscar 2017. La serata inizia con il gustoso aperitivo del locale (dalle 18.00) e si prosegue con la proiezione del film e con il dibattito successivo (dalle 20.30). Aperitivo + film + dibattito, a 10€. Vi aspettiamo in Piaza Giovanni da Triora 15. Per prenotare chiamare al 3381137099 o scrivere a info@ambretta.org. Info sul sito www.ambretta.org/eventi.html