Cineforum a L'Ambretta - Viaggio noir

Mercoledì 26 aprile al Cineforum de L'Ambretta inizia il ciclo "Viaggio Noir": APERITIVO + PROIEZIONE FILM + DIBATTITO 10€. Prenotazioni al 3381137099 o a info@ambretta.org. Si inizia dalle 18.00 con l'eccellente aperitivo de L'Ambretta e, dalle 20.30, sarà presentato e proiettato il film in programma. Al termine della proiezione, ci sarà il dibattito sul film. Il ciclo Viaggio Noir prende il via con un film che è considerato una pietra miliare del genere: "Il grande sonno" (The Big Sleep), film del 1946 diretto da Howard Hawks, ispirato al romanzo di Raymond Chandler. Il film può contare sulle magistrali interpretazioni di Humphrey Bogart (detective Philip Marlowe) e Lauren Bacall (Vivian Sternwood Rutledge. Vi aspettiamo a L'Ambretta! E' possibile prenotare al 3381137099 o scrivendo a info@ambretta.org