Il Cinecorvialestate incontra gli autori

Proiezioni fino all'8 settembre a ingresso gratuito, nell'ambito dell'Estate Romana promossa dal Comune di Roma.



Al via il 'secondo tempo' del Cinecorvialestate, il cinema gratuito sotto le stelle e all'ombra del ‘Serpentone’. Il CineCorvialestate, la rassegna promossa dall’associazione 'Il giardino in festa' nel quartiere di Corviale, nella periferia sud-ovest della città di Roma, continuerà fino all'8 settembre. L’iniziativa è risultata idonea all’Avviso Pubblico Arene 2019 pubblicato dal Dipartimento Attività Culturali e promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale in collaborazione con SIAE. Il CineCorvialestate vuole fare del grande schermo una occasione di aggregazione e conoscenza.



La seconda parte del CineCorvialestate, in questo metaforico viaggio intorno al mondo, attraverso la memoria e le diversità, ci riporterà Italia, in particolare a Roma.



La serata di lunedì 26 agosto sarà dedicata alla proiezione di 'L'America a Roma', il celebre film documentario di Gianfranco Pannone sugli anni d'oro degli ‘Spaghetti westner’, i cosiddetti 'westener all'italiana', a vent'anni dalla prima italiana dopo la prima internazionale al Festival di Locarno, e riconosciuto nel 1999 miglior film documentario al Maremma doc Festival e dalla giuria popolare miglior film documentario al Premio Libero Bizzarri. Alla serata sarà presente lo stesso Pannone, regista e sceneggiatore.



Con la presenza dell'autore e regista Bruno Pace, il 30 agosto sarà invece la volta di 'Made in Trullo'. Il film documentario di Pace, che ha ricevuto recentemente il premio Calcata 4.0 - Festival di giornalismo digitale, racconta i movimenti culturali sorti in questo storico quartiere di periferia, tra street art e 'graffitari', innovazione musicale e rinascita della poesia come forme di comunicazione, resistenza e denuncia.



Queste ultime settimane di rassegna, si completeranno con la proiezione di tre film di animazione per famiglie e di due pellicole indipendenti, tra cui 'Lovers' la commedia scritta e diretta da Matteo Vicino, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua originalità.



“Il CineCorvialestate 2019 è la tappa di un percorso di riqualificazione che come associazione 'Il giardino in festa', e grazie alla rete di associazioni del territorio 'Viviamo Corviale' che abbiamo contribuito a costituire, stiamo portando avanti nel nostro quadrante – spiega Adriano Sias, il Presidente dell’associazione Il giardino in festa – Nostro desiderio è non solo recuperare luoghi trascurati o abbandonati, ma anche riprendere percorsi culturali centrali per il quartiere. L'idea del CineCorvialestate parte da una idea sviluppata da Marco Balderi, venuto a mancare pochi anni fa, che per lungo tempo ha animato il quartiere di Corviale con una serie di iniziative tra cui le rassegne cinematografiche".



Ogni film di animazione sarà preceduto da laboratori per bambini, gratuiti e con prenotazione del posto, sulla tecnica di Stop-motion (ore 20). Le proiezioni avranno luogo presso il Centro Campanella, via Mazzacurati 74 (Municipio XI), alle ore 21.



Per informazioni è possibile visitare la nostra pagina Facebook [link: https://www.facebook.com/CineCorvialestate/], scrivere a cinecorvialestate@gmail.com o contattare il numero 331-9933916.



Il CineCorvialestate, via Mazzacurati 74 (Municipio XI), propone le seguenti proiezioni:

L'America a Roma

Film documentario, di Gianfranco Pannone (1998)

INCONTRO CON IL REGISTA

Lunedì, 26 agosto 2019

Un insolito naufrago nell'inquieto mare d'oriente

Commedia, Estibal (2011)

Martedì, 27 agosto 2019



Minuscule

Animazione, Szabo e Girard (2013)

Giovedì, 29 agosto 2019

Made in Trullo

Film documentario, di Bruno Pace (2016)

INCONTRO CON IL REGISTA

Venerdì, 30 agosto 2019



Mune - Il guardiano della luna

Animazione, di Philippon e Heboyan (2015)

Martedì, 3 settembre 2019



Lovers

Commedia, di Matteo Vicino (2018)

Mercoledì, 4 settembre 2019



La mia vita da zucchina

Animazione, di Claude Barras (2016)

Domenica, 8 settembre 2019



Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.

Ogni film di animazione sarà preceduto da laboratori per bambini, gratuiti e con prenotazione del posto (scrivendo a: cinecorvialestate@gmail.com), sulla tecnica di Stop-motion (ore 20).

Ingresso gratuito!