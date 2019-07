Al via CineCorvialestate, la prima arena gratuita a Corviale (Estate Romana)

Cinema sotto le stelle e sotto la lunga striscia del ‘Serpentone’. È il CineCorvialestate 2019, la rassegna di film proiettati all’aperto e con ingresso gratuito, promossa dall’Associazione ‘Il giardino in festa’ nel quartiere di Corviale, nella periferia sud-ovest della città di Roma, e che si svolgerà da martedì 30 luglio fino ai primi di settembre. Una iniziativa aperta a tutti, a partire dagli abitanti del territorio. L’iniziativa è risultata idonea all’Avviso Pubblico Arene 2019 pubblicato dal Dipartimento Attività Culturali e promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale in collaborazione con SIAE. Il CineCorvialestate vuole fare del grande schermo una occasione di aggregazione e conoscenza in luoghi troppo spesso rappresentati solo per le situazioni di isolamento e i fatti di marginalità.



Scenario della manifestazione sarà il complesso residenziale del Nuovo Corviale, col suo rettilineo lungo un chilometro, ma la rassegna - che comprenderà film d’animazione, pellicole internazionali e di produzione italiana, e documentari - vuole essere una finestra sul mondo e su temi di attualità, e uno spazio di riflessione sulle diversità, sulle attese di fronte al presente e al futuro, e sulla memoria.



“Il CineCorvialestate 2019 è la tappa di un percorso di riqualificazione che come Associazione ‘Il giardino in festa’ stiamo portando avanti nel nostro quartiere, che comprende Corviale e il comprensorio di Casetta Mattei – spiega Adriano Sias, il Presidente dell’Associazione ‘Il giardino in festa’ – Da oltre 4 anni, a partire dal recupero di luoghi trascurati, promuoviamo occasioni di incontro tra le diverse realtà che abitano il quadrante, con una attenzione particolare alle famiglie e alle fragilità anche grazie alla rete di associazioni del territorio ‘Viviamo Corviale’, che abbiamo contribuito a costituire. Il cinema a Corviale nasce dalla voglia di immaginare questa parte di città, geograficamente ai margini e nell’immaginario collettivo noto per la complessità della sua edilizia popolare, come un laboratorio di esperienze aperte a tutti in cui si incontrino socialità e cultura, e che possano aprire il quartiere alla città”.



La manifestazione conterà anche su ospiti d’eccezione, secondo il fitto calendario di proiezioni che verrà man mano svelato.



Con la proiezione del film (dall’emblematico titolo) ‘L'ultimo cinema del Mondo’ di Alejandro Agresti (1998) prenderà avvio la manifestazione martedì 30 luglio, con proiezioni fino all’8 settembre presso la Biblioteca Renato Nicolini, via Mazzacurati 76 (Municipio XI).



Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook [link: https://www.facebook.com/CineCorvialestate-1298596870309308/], scrivere a cinecorvialestate@gmail.com o contattare il numero 331-9933916.