Cinecittadue ospita Giocattolando, la grande festa dei giocattoli

Dal 13 al 22 dicembre presso il Centro Commerciale si terrà un vero e proprio mercatino che vedrà protagonisti il baratto e la solidarietà, perché tutti i bambini meritano un dono a Natale.



Dal 13 al 22 dicembre il Centro Commerciale CinecittàDue ospita Giocattolando, un grande evento ludico e sociale, il cui obiettivo è sensibilizzare i clienti del centro commerciale, soprattutto i più piccoli, ad aiutare i bambini meno fortunati, in particolar modo nel periodo delle festività.



Giocattolando è un vero e proprio mercatino di Natale, all’insegna del baratto e della solidarietà. Tutti i bambini potranno portare dei giocattoli, nuovi o usati purché funzionanti e in buono stato, e in cambio riceveranno fino ad un massimo di 5 “Giocomonete”, se il giocattolo entra nel contenitore più piccolo presente allo stand, e fino a 10, se entra o supera le dimensioni di quello più grande. Ogni bambino potrà donare massimo due giocattoli al giorno.



Le Giocomonete guadagnate dai bambini, potranno poi essere spese per “acquistare” altri giochi o doni per i propri genitori, per fratelli, sorelle o amici durante il mercatino di Natale che si terrà nei giorni 18-19-20-21 e 22 dicembre 2019.



Tutti i doni raccolti nel mercatino del baratto di Giocattolando saranno consegnati alla ONLUS L’Accoglienza, domenica 22 dicembre, alle ore 16:00, durante la grande festa di Natale del Centro Commerciale CinecittàDue, alla quale parteciperanno anche Babbo Natale e il suo fidato aiutante Elfo natalizio.



Un’iniziativa solidale, per insegnare ai più piccini il valore del dono e del Natale, che consentirà a moltissimi bambini seguiti dall’Associazione, di poter trovare un pacco regalo sotto l’albero la mattina del 25 dicembre.