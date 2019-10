A Cinecittàdue si cerca un Elfo che aiuti Babbo Natale: contratto di lavoro da 1500 euro

Domenica 24 novembre, casting con gli “Elfi” finalisti. In palio, un contratto di lavoro da 1500 euro, per 8 giorni.



Il centro commerciale CinecittàDue sta cercando un Elfo che aiuti Babbo Natale in vista delle prossime festività! Per individuare il migliore, domenica 24 novembre, alle ore 16, si terrà un casting pubblico all’interno della galleria commerciale. Il vincitore o la vincitrice delle selezioni, sottoscriverà un contratto di lavoro con un compenso netto di 1500 € per la durata di 8 giorni (07, 08, 14, 15, 21, 22, 23, 24 Dicembre 2019).



Il profilo ricercato è un uomo o una donna maggiorenne, che abbia lo spirito e le attitudini caratteriali idonei per diventare nel mese di dicembre l’elfo natalizio di CinecittàDue. Sono necessarie ottime doti comunicative ed empatiche, pazienza, fantasia e amore per i bambini, oltre a comprovate esperienze in attività di animazione.



Per valutare l’attitudine dei candidati, verranno fatte delle domande “natalizie” ai finalisti sul palco, che dovranno anche cimentarsi con semplici prove di improvvisazione.



Per tutta la durata delle festività, l’Elfo affiancherà il Babbo Natale ufficiale del centro commerciale, anche lui selezionato lo scorso anno con un casting pubblico, nel corso del quale aveva riscosso enorme successo tra giurati, spettatori e, soprattutto, bambini. Un’iniziativa che presenta anche un grande valore sociale, offrendo un’opportunità di lavoro con una buona retribuzione, aperta a tutti coloro che in questo momento sono alla ricerca di una nuova occupazione.



Per partecipare alle selezioni, inviare un’e-mail a elfocinecittadue@gmail.com o chiamare il numero 3473046747, entro lunedì 18 novembre 2019. I candidati ritenuti più idonei verranno invitati a partecipare al casting finale di domenica 24 novembre.

