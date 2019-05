Domenica 2 giugno 2019, alle ore 10, nel fiabesco scenario del Parco divertimenti Cinceittà World di Castel Romano (Roma), si correrà la III edizione della CINECITTA’ WORLD RUN Trofeo NSL Radio & Tv - CORRI CON FORREST.

Cinecittà World Run 2019

Organizzata dal ROMA ROAD RUNNERS CLUB, con il patrocinio del Municipio IX di Roma Capitale, del CSI comitato provinciale di Roma, e dalla FIDAL Comitato Regionale del Lazio e in collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment Italia, questa terza edizione della CINECITTA’ WORLD RUN Trofeo NSL Italia sarà dedicata al celebre personaggio di Forrest Gump, a 25 anni dall'uscita dell’indimenticabile film con Tom Hanks, vincitore di ben 6 premi Oscar.

I percorsi

Sono previsti due percorsi, uno da 7Km (gara competitiva e non competitiva) e uno di circa 1Km (non competitiva), indubitabilmente un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del running, dello sport all’aria aperta, ma anche del cinema e del divertimento.

Tra gli atleti in gara anche Franca Fiacconi, ex maratoneta italiana, vincitrice in carriera delle maratone di New York, Roma, Praga, Enschede e Sant’Antonio.

E alle ore 16, tutti i partecipanti potranno approfittare di una proiezione speciale del film per rivivere le emozioni che Forrest Gump ha trasmesso a intere generazioni e che ha segnato la storia del cinema.

I vincitori della gara competitiva saranno omaggiati sul palco della premiazione con il DVD del film, la maglietta e il cappellino celebrativi della CORRI CON FORREST e una dolce sorpresa finale ispirata a una delle scene più famose del film: “La vita è come una scatola di cioccolatini, non si sa mai quello che ti capita”.

L’evento sarà social e verrà raccontato dalle influencers Sandra Lovisco sport influencer (profilo IG: sandralovisco) e Irene Tolomei pastry chef (profilo IG: ireninsky) la quale condividerà anche la sua ricetta di cioccolatini in onore al compleanno di Forrest Gump e premierà i vincitori.

Seguili e commenta sui loro profili per celebrare tutti insieme i 25 anni di Forrest Gump usando gli hastags ufficiali dell’evento:

#ForrestGump25

#CorriConForrest

#cinecittàworldrun3

Il costo dell’iscrizione è di € 12 e oltre la partecipazione alla gara include anche il biglietto d’ingresso OPEN per tutta la giornata al parco di Cinecittà World.