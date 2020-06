Cinecittà in famiglia, visite guidate all'aperto con bambini

Cinecittà si Mostra presenta per giugno un calendario di attività didattiche da svolgere in totale sicurezza all’aperto negli ampi spazi verdi del parco delle mostre, lungo i viali alberati degli studi e nei set esterni permanenti di Cinecittà

Quattro appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini dai 6 agli 11 anni per scoprire la storia di famosi protagonisti di Cinecittà, conoscere i trucchi della finzione cinematografica e sperimentare i mestieri del cinema. Le visite in famiglia sono un’occasione per far vivere a genitori e bambini un’esperienza culturale in uno dei luoghi più suggestivi della città, rendendo gli studi di Cinecittà un luogo familiare, uno spazio di incontro e di condivisione.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

13 giugno ore 16.00 – Prossima fermata antica Roma!

14 giugno ore 16.00 – Cent’anni di Fellini: Cinecittà in compagnia di Fellini e della sua Venusia

20 giugno ore 16.00 – Prossima fermata antica Roma!

21 giugno ore 16.00 – Cent’anni di Fellini: Cinecittà in compagnia di Fellini e della sua Venusia

DESCRIZIONE DELLA VISITA

Prossima fermata antica Roma!

Un racconto suggestivo porterà i partecipanti a vivere un’esperienza unica e coinvolgente tra templi, archi, colonne per scoprire tutti i segreti del set dressing immersi nei colori delle architetture del passato nel monumentale set di Roma antica di Cinecittà. Una mappa – gioco sarà il supporto dove sperimentare con disegno e collage il set dressing e i partecipanti si trasformeranno in abili arredatori di set, in decoratori e scenografi.

Cent’anni di Fellini: Cinecittà in compagnia di Fellini e della sua Venusia

Una divertente visita animata per bambini e genitori insieme, per conoscere l’enorme e misteriosa scultura della Venusia che racconta la sua storia, quella di Fellini e di Cinecittà. Tante attività permetteranno di scoprire segreti e curiosità su Cinecittà e i suoi abitanti e creare una mappa come ricordo dell’esperienza vissuta.

Tutte le informazioni:

Minimo partecipanti: 10 tra adulti e bambini.

Durata 90-120 minuti

Il biglietto della visita in famiglia include l’accesso alle mostre: Girando a Cinecittà; Backstage; Felliniana, non è invece incluso l’ingresso al MIAC museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema che può essere prenotato a parte acquistando il biglietto su Ticketone.it, oppure in loco previa comunicazione via mail a visit@cinecittaluce.it

Prenotazione obbligatoria scrivendo a visit@cinecittaluce.it

Adulti 15,00 euro

Bambini (da 5 a 12 anni) 7,00 euro

Sotto ai 5 anni gratis

La visita in famiglia non è inclusa nella promozione del biglietto famiglia.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/814959905703182/?event_time_id=814959909036515