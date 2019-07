Cinecittà Film Festival 2019

La Rete Territoriale Cinecittà Bene Comune presenta la VI edizione di Cinecittà Film Festival, dall'11 al 14 luglio al Parco degli Acquedotti (lato destro della Chiesa di S.Policarpo).

Il Festival gratuito, indipendente e autofinanziato, si sviluppa in 4 serate, dal pomeriggio alla sera. A breve il programma completo.

Che cos'è Cinecittà Film Festival

"Nato in primis dalla necessità di difendere i lavoratori e le lavoratrici degli Studios di Cinecittà contro gli interessi, diametralmente opposti, di finanzieri e speculatori, il Festival cerca ogni anno di coniugare la lotta politica alla volontà di creare nuove e alternative proposte culturali sul territorio. Negli anni, il CFF è stato affiancato e abbracciato da altre e numerose realtà, oltre ad avere avuto l'appoggio di numerosi esponenti del mondo cinematografico e culturale: da Ettore Scola a Dario Argento a Citto Maselli, passando per Ninetto Davoli, Wilma Labate, Costanza Quatriglio, Ascanio Celestini e Gaetano Di Vaio.

Luogo di libero confronto e espressione, il CFF cerca nella sua programmazione di stimolare il dibattito e la riflessione, ogni anno, su temi di rilevanza sociale e politica, prevedendo al suo interno uno spazio per la discussione diretta con gli autori e l'organizzazione di tavole rotonde tematiche a cui chiunque può liberamente assistere e partecipare. L’obiettivo del CFF è quello di coinvolgere autori emergenti e personalità di spicco del mondo del cinema per sensibilizzare l’opinione pubblica su alcuni temi di attualità. Ovviamente non mancherà un aggiornamento sulle prospettive degli Studios di Cinecittà e sul futuro della “fabbrica dei sogni” italiana".



