Cinecittà festeggia il Totoro Garden Day

Totoro Garden è un progetto del Dipartimento Educativo di Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente degli studi di Cinecittà, rivolto a bambini, famiglie e scuole e a tutti i visitatori della mostra. Nasce con l’intento di avvicinare il pubblico al mondo dell’animazione e di far conoscere l’opera di Hayao Miyazaki, regista giapponese di fama internazionale, amato dal pubblico di tutto il mondo, fondatore dello Studio Ghibli. Totoro Garden prende spunto dal film Il mio vicino Totoro, che quest’anno compie 30 anni, e ha dato vita a due percorsi differenti, uno con il pubblico delle famiglie e uno con gli studenti che, il 20 maggio, confluiranno nel Totoro Garden Day presso gli studi di Via Tuscolana 1055.



IL PROGRAMMA del TOTORO GARDEN DAY, prevede:

dalle 10:00 alle 18:00 laboratorio a ciclo continuo di stop motion presso lo spazio del Cinebimbicittà

11:00 proiezione del film Il mio vicino Totoro, nella Sala Fellini

12:30 piantumazione di un albero di canfora e collocazione del giardino di Totoro

15:30 presentazione del progetto e del filmato in stop motion realizzato con gli studenti del Liceo Scientifico “Augusto Righi”

16:00 concerto con le musiche del film composte da Joe Hisaishi e dallo stesso Miyazaki. Ad eseguirle un'orchestra di 25 elementi diretta da Guy de Roquefeuil