Cinecene 2.0, da Muccino a Kramer vs. Kramer, cibo e cinema raccontano la famiglia

Non tutti sono genitori, ma tutti siamo figli. Dalla commedia al dramma, da quella tradizionale a quelle meno convenzionali, tutte le sfumature della genitorialità raccontate dal cinema ed esplorate dalla cucina fantasiosa e creativa di Kaba Corapi e con la grande ironia e la cultura di Boris Sollazzo, ecco il menu dell’appuntamento della Cinecena del 21 gennaio, a partire dalle 20.30.

Con quattro portate e più di venti film (di cui verranno proiettate delle immagini), passerà attraverso la tavola e lo schermo la nostra personale rilettura di quei legami familiari che, parafrasando A. Jodorowsky, costituiscono "il nostro forziere del tesoro ma anche la nostra trappola mortale”.

Le Cinecene 2.0, ora a Casa Fluviale (Roma, Via delle Conce, 3, quartiere Ostiense), rappresentano la seconda stagione - quella del 21 gennaio è la terza puntata, in questa edizione, dopo l’esordio dedicato a Diego Armando Maradona e l’appuntamento di dicembre sui film di Natale più amati - e l’evoluzione di un esperimento di incontro tra gastronomia e Settima Arte con un viaggio che cerca, con le immagini e pietanze sempre originali di raccontare un autore, un argomento caro a tutti o un genere cinematografico andando oltre i piatti cucinati sui set ma facendo sì che un’arte ispiri l’altra, in un continuo e fertilissimo scambio di ingredienti e ricette per conquistare il cliente-spettatore.

Il grande successo di pubblico ha portato le Cinecene ad essere un appuntamento fisso dell’agenda capitolina, per la sua offerta culinaria unica - rigorosamente segreta fino all'inizio dell'evento - e una masterclass cinematografica della durata quasi di tre ore tra un boccone e l’altro.

Per soli 38 euro, bevande comprese, una serata unica e capace di creare una community straordinaria, con tanto di premio finale al più fortunato dei commensali, grazie alla collaborazione con Hollywood Film d’Autore (Via di Monserrato 107), la videoteca più famosa e amata della Capitale.

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti su https://www.kabaskitchen.com/cinecene-2-0/