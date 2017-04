Cimitero Acattolico e il Museo della via Ostiense

All'ombra della Piramide Cestia e delle Mura Aureliane, si estende il cimitero dei poeti e degli artisti il cui primo nucleo risale agli inizi del XVIII secolo, quando la corte inglese degli Stuart era in esilio a Roma. Nel corso dei secoli ha via via ospitato le spoglie mortali di poeti, artisti, viaggiatori, diplomatici e costituisce un angolo di suggestione romantica, in cui le mura imperiali, la candida mole della Piramide, le torri di Porta San Paolo, gli alberi centenari fanno da sfondo alle tombe. Il poeta romantico Shelley, che qui è sepolto, scrisse: "Il cimitero è uno spazio aperto tra le rovine, ammantato d'inverno di violette e margherite. Potrebbe far innamorare qualcuno della morte, pensare di essere seppelliti in un posto così dolce". A seguire avremo la possibilità di entrare all'interno della Porta San Paolo, l'antica Porta Ostiensis, che ospita oggi il Museo della Via Ostiense e saliremo sulle torri per godere di un panorama privilegiato sulla Piramide. Informazioni utili Appuntamento: ore 10 Via Caio Cestio, 6 (davanti all'ingresso) Quota di partecipazione: 13€ (compresa offerta) + Tessera Altair 2017 (€5) Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair