Cicloturistica MTB Terre di Veio 2018

La Cicloturistica MTB Terre di Veio è un evento di promozione sportiva, turistica e culturale organizzato dall’ A.S.D. MTB Formello con il patrocinio del Comune di Formello, Comune di Sacrofano, Comune di Campagnano di Roma, Ente Regionale Parco di Veio e Via Francigena. L’occasione giusta per fare una passeggiata in mountainbike ad andatura tranquilla su tratti della Via Francigena potendo ammirare i paesaggi naturali e culturali tipici dell’Agro Veientano. Una pedalata da condividere con tanti bikers, fare nuove amicizie condividendo la fatica della salita e la soddisfazione del traguardo dove gli ultimi arrivati non verranno mai lasciati soli ma festeggiati come se fossero primi. Una manifestazione che coniuga il piacere di andare in bicicletta e trascorrere una giornata di festa con le proprie famiglie a pochi passi da Roma.