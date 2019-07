Cicciogamer89 Live show a Cinecittà World

Dopo il grande successo del 2018, torna a Cinecittà World Cicciogamer89. Sabato 13 Luglio dalle 16 al Teatro 1: Mirko Alessandrini noto come Cicciogamer89, uno degli youtuber italiani più famosi con oltre 2,5 milioni di iscritti al suo canale e considerato tra i migliori giocatori di Fortnite in circolazione, si esibirà con la sua crew in uno show ricco di sfide live.

L'evento, unico nel centro Italia, prevede partite on-stage, insieme ad altri giocatori, proiettate in diretta sul maxi-schermo lungo 25 metri.

Per accedere allo show acquista:

- Il biglietto speciale Parco + Show. Per assicurarti i posti più vicini al palco scegli il biglietto Parco+Show Settore 1.

- Il biglietto Solo Show se hai già l'abbonamento, un biglietto Parco+Hotel o un biglietto di ingresso a Cinecittà World.