Ciccio Vitiello da Sbanco & Friends

Stefano Callegari, Marco Pucciotti e tutto lo staff di Sbanco sono lieti di annunciare la partecipazione di Ciccio Vitiello alla cena evento conclusiva della rassegna «Sbanco & Friends» di questa stagione.

In questo episodio Sbanco vuole celebrare la pizza partenopea e uno dei suoi massimi esponenti: Ciccio Vitiello. A completare la serata una incredibile lista cocktail pensata ad hoc dai barman del Blind Pig.

Il menu

Supplì prosciutto di Nero Casertano e fichi

Supplì pomodori del Piennolo e bufala casertana

Supplì con genovese

Lasagna di melanzane panata e fritta

Montanara con baccalà alla Pertecaregna

***

Margherita

pomodoro San Marzano dell'agro Sarnese, fiordilatte di Agerola, olio extravergine di oliva

Cosacca

pomodoro San Marzano POMOPOP (pomodoro lavorato a mo' di massaia), pecorino Laticauda

Solo per Caserta

salsiccia di Nero Casertano, funghi selvatici, straccetti di mozzarella di bufala, pecorino Laticauda, olio extravergine di oliva

Papaccella

Crema di papaccella napoletana, salsiccia di Nero Casertano, provola affumicata, olio extravergine di oliva

Ripiena con Scarola e Baccalà

Ripieno di scarola BIO "Fondazione Leo Amici" saltata in padella, baccalà marinato

Finalmente Estate

fiordilatte, pomodori confit gialli e rossi, pesto di basilico, fonduta di blu di capra

Un Fiore di Maggio

mozzarella di bufala, fiori di zucca, ricotta di bufala, pepe, straccetti di bufalo, polvere di olive nere

Così Mi Andava

crema di zucchine, provola, gamberi rossi, crema di limone

Il Rivoluzionario

salmone marinato a secco, maionese al mango, asparagi di mare, misticanza di erbe, stracciata di bufala

Genovese di Ciccio

genovese di carne cotta a bassa temperatura per almeno 12 ore, pecorino Laticauda, liquirizia in polvere, zest di limone

***

Sorbetto al limone

Cheesecake con confettura di pomodoro giallo del Vesuvio

Cocktails by Blind Pig

Yellow Submaryne

Gin, Passata di datterino giallo

Half Past Six

Martini Ambrato, Liquore al Chinotto, Cointreau, Limone, Acqua tonica, Riduzione di Rabarbaro

Red Hot Chili Peppers

Tequila, Lime, Agave, Pesto ai Peperoni Piccante

Mi.To.M.An.E

Campari bitter, Vermouth Carpano Classico, Menta, Amaro di Angostura, Essenza del Blind Pig