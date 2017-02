Venerdì 10 febbraio, ore 21 Ex Lavanderia, Padiglione 31 S. Maria della Pietà Liberamente adattato dalla «Lettera ai contadini sulla povertà e la pace» di Jean Giono dal Teatro Contadino Libertario (Italia) e dal Collectif Libertalia (Belgio) in coproduzione con la Compagnie Buissonnière (Belgio) in coproduzione con la Compagnie Buissonnière (Belgio) Una fiaba contadina contemporanea, come un inno alla vita, dove l'onirico e il reale si confrontano per scuotere le coscienze addormentate di fronte agli ingranaggi di un sistema sempre più disumanizzante. Cibo del vento spettacolo teatrale Venerdì 10 febbraio, ore 21 alla Ex Lavanderia, Padiglione 31 S. Maria della Pietà Ingresso libero a sottoscrizione