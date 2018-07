Ciao Rino: il concerto omaggio a Rino Gaetano

In occasione di Fiumicino Estate, la kermesse di eventi organizzata dal Comune che durerà fino alla Notte Bianca del 22 settembre, nel comune del litorale ecco il concerto omaggio a Rino Gaetano.

Il 14 agosto, alle ore 21.30, in via di Torre Clementina "Ciao Rino" proporrà le cover delle più belle canzoni di Rino Gaetano per una serata ricca d'emozioni e ricordi.