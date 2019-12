Riapre Bucolica Testaccio: ciambelle gratis ai primi 200 golosi

Locale rinnovato, nuove proposte, ma stesse soffici ciambelle e solite facce dietro al bancone...

Non vogliamo spoilerare oltre. Vi diciamo solo che domenica 15 dicembre Bucolica Testaccio riaprirà ufficialmente i battenti e lo farà con quella che ormai per noi è diventata una tradizione: ciambelle gratis ai primi 200 golosoni che si prenoteranno a partire da....ora!



COME PRENOTARE LA CIAMBELLA GRATIS

1. Scarica subito il coupon di benvenuto cliccando qui: http://l2l.it/reopening.bucolica

2. custodisci gelosamente il tuo coupon

3. attendi pazientemente il 15 dicembre

4. il 15 dicembre recati dalle 9.30 alle 13.30 presso Bucolica al Mercato di Testaccio (Via Beniamino Franklin snc BOX 57), esibisci il coupon e ritira la tua ciambella gratis



Mmmm…ciambelle!… C’è qualcosa che non riescono a fare?



N.B. Il coupon da diritto ad una ciambella gratis per persona, non è cumulabile ed è utilizzabile esclusivamente domenica 15 dicembre dalle 9.30 alle 13.30 presso il punto vendita Bucolica all'interno del Mercato di Testaccio - via Beniamino Franklin snc - BOX 57