"Ciajkovskij allo specchio" Duello di orchestre in Aula magna, arbitro Ciajkovskij Sabato 20 maggio 2017, ore 18.30 Aula magna del Rettorato Sapienza Università di Roma Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma INGRESSO LIBERO In occasione della manifestazione "Notte dei Musei 2017", sabato 20 maggio alle ore 18.30, presso l'Aula magna del Rettorato, si svolgerà una competizione amichevole, ma agguerrita, che vedrà protagoniste le compagini "storiche" del progetto MuSa - Musica Sapienza: MuSa Classica, diretta dal M° Francesco Vizioli e MuSa Jazz che, con il supporto "dietro le quinte" del M° Silverio Cortesi, sarà diretta dal giovanissimo Gabriele Blasco. Entrambe le formazioni presenteranno al pubblico la complessa partitura della suite dello Schiaccianoci di Ciajkovskij, rispettivamente nella versione originale e negli strepitosi arrangiamenti jazz di Duke Ellington. L'esibizione sarà accompagnata dal gruppo di danza "Uscite di Emergenza" ideato dal coreografo e danzatore Davide Romeo, distinguendosi per una linea coreografica fluida e sperimentale. "Ciajkovskij allo specchio" è un primo studio della compagnia che utilizza la duplice valenza di Ciajkovskij nella sua espressione classica e in quella rivisitata da Duke Ellington. La linea contemporanea vede nella parte classica un utilizzo delle punte che tende a variare gli schemi nella rielaborazione delle variazioni di repertorio; come in uno specchio l'immagine dà il via al riflesso, così la sperimentazione classica dà il via al jazz che vedrà il gruppo impegnato a rendere Ciajkovskij in una versione del tutto singolare, nel corpo e nelle soluzioni di movimento. Info: Settore Eventi celebrativi e culturali Area Supporto Strategico e Comunicazione Sapienza Università di Roma T. 06 49910656 musica.sapienza@uniroma1.it