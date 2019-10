Ci vediamo all'alba al Teatro Tor Bella Monaca

Khora Teatro presenta CI VEDIAMO ALL'ALBA di Zinnie Harris, dal 31 ottobre al 2 novembre al Teatro Tor Bella Monaca, con la regia di SILVIO PERONI.



Due donne (Robyn e Hellen, interpretate da Francesca Ciocchetti e Sara Putignani) su una spiaggia lontana dopo un violento incidente in barca. Stordite dalla loro esperienza, cercano un percorso verso casa. Ma scopriranno che questa terra sconosciuta non è ciò che sembra e che, sebbene possano stare insieme, non sono mai state più distanti. Sembrano essere contente d’essere sopravvissute, ma dove sono? E perché non possono tornare a casa? Perché Robyn è ossessionata dalle immagini di un’altra terribile versione della realtà?



CI VEDIAMO ALL'ALBA è la nuova produzione di Khora Teatro in collaborazione con la Compagnia Mauri Sturno.

giovedì 31, venerdì 1 e sabato 2 ore 21



di Zinnie Harris

traduzione a cura di Monica Capuani

regia Silvio Peroni

con Francesca Ciocchetti e Sara Putignano

Khora teatro e Compagnia Mauri Sturno



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it