Ci pensa Impapocchia al Teatro Flavio

La commedia satirica più divertente degli ultimi anni! C'è un paese in Africa, fondato quasi mille anni fa dai crociati, chiamato Il Paese della Cuccagna. La Cancelliera a capo del governo vorrebbe eliminare l'opposizione allo scopo di fare le riforme ma, come avviene in tutte le democrazie, l'opposizione è prevista dalla Costituzione. Che Fare? Per trovare una soluzione adeguata, la Cancelliera decide di recarsi in Italia per chiedere aiuto al famoso Mago Impapocchia… Lo spettacolo non si terrà le domeniche 7 e 14 maggio per la concomitanza con un evento musicale.