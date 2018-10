Ci conosciamo a memoria al CineTeatro L'Aura

Dal 12 al 14 ottobre al CineTeatro L’Aura è in scena CI CONOSCIAMO A MEMORIA. Durante le chiacchere di una cena un gruppo di amici “da una vita” sembrano conoscersi ad occhi chiusi ma forse non proprio così bene... Un testo inedito di Vincenzo Vece e Azzurra Proietti per una regia giovane di giovani con Manlio Cordella, Vincenzo Vece, Roberta Moncada, Francesca Cordella, Marco Carassai e Stefano Mazzi.

Per saperne di più:http://www.teatrolaura.org/portfolio/ci-conosciamo-a-memoria/

12-14 ottobre 2018

CI CONOSCIAMO A MEMORIA

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna,37 (angolo con Vicolo di Pietra Papa,64)

Roma-zona Viale Marconi

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

e-mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org