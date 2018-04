Chrysta Bell: la musa di David Lynch all'Auditorium

Attrice, cantante e modella americana, affascinante musa di David Lynch, Chrysta Bell ha annunciato il suo ritorno in Italia per presentare il suo nuovo EP, che uscirà in primavera e di cui ad oggi poco si sa se non che conterrà il brano “Undertow”, scritto con la collaborazione di Christopher Smart e prodotto da Alex Silva.

L’ultimo lavoro di studio della musicista texana, “We Dissolve”, è stato registrato con John Parish, produttore di PJ Harvey. Il disco è stato descritto come «un mix immaginifico di pop, soul, rock e jazz». Ad arricchirlo, la partecipazione di artisti del calibro di Adrian Utley (Portishead), il tastierista Geoff Downes (Asia, Yes) e il chitarrista di drone metal Stephen O’Malley dei Sunn O.