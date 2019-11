Christmas Wonderland, un villaggio di Natale internazionale sbarca a Roma

Dopo tanta attesa, iniziano a trapelare sulla pagina ufficiale Facebook di Christmas Wonderland i primi dettagli su quello che si presenta come il villaggio più sensazionale del Natale 2019 a Roma.

In viale Angelico 52, indirizzo che corrisponde al Pratibus District, ex deposito Vittoria nel cuore del quartiere Prati, si sta allestendo un villaggio di Natale internazionale, da mille e una notte.

Christmas Wonderland Roma

L'evento, come riportato sui social, si svolgerà dal dal 20 dicembre al 6 gennaio. Ben 6.000mq saranno dedicati al Natale, ci sarà un'infinity room realizzata da un concept dell'artista giapponese Yayoi Kusama e una pista per pattinare sul ghiaccio e sentirsi al Polo Nord (anche se non farà tanto freddo).

Ancora molto mistero avvolge Christmas Wonderland, ma, quel che sappiamo è che si tratterà di un villaggio internazionale, che porterà a Roma - per la prima volta - l'essenza del Natale vissuta nei diversi angoli del mondo. E, poi, market, expo e international street food.

Per restare aggiornati su Christmas Wonderland, ecco la pagina Facebook ufficiale dedicata all'evento del Natale a Prati: https://www.facebook.com/xmaswonderlandroma/