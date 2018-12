Christmas Village del Torrino

Il Torrino si veste a festa con il Christmas Village di Piazza Cina che fino al 6 gennaio animerà il quartiere. Temi principali dell’esposizione: il cibo tipico, introvabile nella grande distribuzione, come il torrone di Tonara dalla Sardegna, i prodotti da Norcia e Amatrice, il pane e i taralli pugliesi, il tartufo umbro. E poi tanto artigianato con idee regalo diverse, originali, personalizzate, prodotti unici di bigiotteria e giocattoli, ceramica viterbese e magrebina sempre lavorata a mano.

Decorazioni di ogni tipo completano questa passeggiata al coperto nella piazza storica del Torrino assieme alla solidarietà che è l’elemento tradizionale del Christmas Village, nato in collaborazione con l’Associazione Solidale Bambini nel Mondo.

Gli appuntamenti al Mercatino di Natale del Torrino

Tantissimi gli appuntamenti per la gioia di famiglie e bambini: il primo è Sabato 15 dicembre, Dalle 16.30 alle 19.00 disco baby di natale e Dj SET 70/80 con Claudio Meloni. Sabato 22 dicembre è la volta dello spettacolo Omaggio a Totò il principe della risata con Gabriele Marconi. Domenica 23 dicembre dalle 17 alle 1900 il Mago Bernard farà un spettacolo di magia, coinvolgendo tutti i bambini presenti e ci sarà il truccabimbi.

Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre dalle 17 alle 19 animazione, un altro spettacolo di magia del Mago Bernard, e un pomeriggio di disco-baby a seguire.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e offerti dall’organizzazione del Christmas Village. Inoltre nel villaggio si trova la slitta di Babbo Natale per farsi foto da cartolina taggando la pagina @sullastrada che segue il Christmas Village.

Il Christmas Village di Piazza Cina è stato il primo mercatino dell’Eur Torrino e ha sempre le scelte espositive più originali. C’era un tempo in cui il Torrino era una zona nuova, ancora da scoprire e popolare, in cui non c’era quasi niente. Sono passati 30 anni, ma chi è cresciuto in questo quartiere ha un ricordo caro del Christmas Village di Piazza Cina e ha piacere che non sia scomparso.

Mercatino di Natale a Pizza Cina: gli orari

E’ il più antico dei mercatini natalizi di quartiere. Quest’anno è tornato ai suoi fasti, popolando di artigianato, idee regalo e sapori buoni, la storica piazza del Torrino. Ogni giorno, dalle 10.00 alle 20.00, fino al 6 gennaio, riporta gli abitanti alla consueta passeggiata per scoprire quali sono gli ultimi trend natalizi.

Gli eventi del Christmas Village del Torrino

Sabato 15 dicembre, dalle 16.30 alle 19.00 disco baby di natale e Dj Set 70/80 con Claudio Meloni.

Sabato 22 dicembre dalle 17.30 alle 19.00 spettacolo: “Totò il principe della risata” con Gabriele Marconi.

Domenica 23 dicembre dalle 17.00 alle 19.00, spettacolo di Magia e truccabimbi.

Santo Stefano, 26 dicembre dalle 17 alle 19, spettacolo di magia del Mago Bernard, e disco-baby.