"Up Urban Prospective Factory" è lieta di presentare "Christmas Up"

mostra collettiva del piccolo formato e open studio di Alessandra Carloni.



Venerdì 13 Dicembre, a poco più di una settimana dall'arrivo del Natale, Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare "Christmas Up", la mostra collettiva che esporrà opere di piccolo formato realizzate da noti nomi dell'arte urbana.

Il Vernissage si svolgerà negli spazi della galleria in Via Ciro da Urbino 51 [Torpignattara] a partire dalle 18.30. Tra gli artisti coinvolti Alessandra Carloni, Krayon, Riccardo Beetroot, Giusy Guerriero, Lola Poleggi e Pierre David Cavallari.

Ancora una volta proponiamo un interessante mix di artisti affermati ed emergenti, ognuno dei quali esporrà i propri lavori, la propria ricerca e la propria cifra artistica. Se gli stili e le esperienze che li contraddistinguono sono tutti diversi, tutti nella loro arte sono accomunati dalla stessa poetica e dedizione. Christmas Up sarà inoltre l'occasione per acquistare dei preziosi regali di Natale, delle opere piccole per dimensione ma grandi nel loro valore artistico.

Il Vernissage vi aspetta Venerdì 13 Dicembre a partire dalle ore 18.30, mentre la mostra e l'acquisto delle opere saranno disponibili fino al 14 Gennaio 2019.



Mostra a cura di Marta Di Meglio

Coordinate evento:

Up Urban Prospective Factory

Mostra a cura di Marta Di Meglio

Via Ciro da Urbino 51 - Torpignattara, Roma

Inaugurazione: 13 Dicembre 18.30

Maggiori informazioni

upcontemporarygallery@gmail.com - 3887331842