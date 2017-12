Dalle caldarroste al vin brulé: c'è il Christmas Street Tease Food Festival

Christmas Street Tease Food Festival a Tivoli. Dodici truck, alcuni per la prima volta, sabato 16 dicembre e domenica 17, delizieranno con le loro proposte gastronomiche residenti e visitatori.

Non mancheranno caldarroste, vin brule, cioccolato caldo e altro ancora. Uno street food festival che si snoderà tra piazza Plebiscito, via Palatina e piazza Palatina. A Tivoli il Natale è al giusto del cibo “on the road”.