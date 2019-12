Christmas in Black, viaggio musicale nell’America del Gospel al Teatro Golden

Un vero e proprio viaggio musicale nell’America del Gospel, del Doo Wop e del Suol. L’appuntamento è al teatro Golden domenica 29 dicembre con Christmas in Black, concerto di Natale che vedrà esibirsi alcune delle realtà corali più interessanti del territorio capitolino.

Tra questi Quelli del Doo Wop diretto da Monica Proietti Tuzia e Mario Donatone, World Spirit Orchestra diretta da Gio’ Bosco, The Golden Souls Choir, Sorry I’m late Ensemble e i Risona(n)ti. Fra i musicisti che prenderanno parte all’evento, inoltre, Isabella del Principe, Annalisa Eva Paolucci, Sonia Cannizzo, Angelo Cascarano, Andrea Mercadante, Davide Bertolone e Giulio Caneponi. Un concerto in cui musica e narrazione evocheranno le più importanti stagioni della musica nero americana. Quella di narrare le epoche musicali è, infatti, una formula che caratterizzerà alcuni dei prossimi eventi al Teatro Golden, a cominciare da domenica 29 dicembre alle ore 21. Questo concerto sarà il primo appuntamento di una serie che avrà come protagonista la cantante Monica Proietti Tuzia, il pianista cantante Mario Donatone e il loro ensemble vocale "Quelli del Doo Wop", il primo esperimento italiano di un laboratorio dedicato al doo wop.

Il Doo Wop è la più particolare tradizione vocale della musica americana, un mix di imitazione degli strumenti con la voce e armonizzazioni in stile gospel. Un genere che rappresenta un vero crocevia di tutti gli stili della musica neroamericana, dal Soul al Jazz al Rock'n'roll. In questa serata unica verranno raccontate le varie epoche di quest'arte, con particolare riferimento ai suoi legami con il gospel e senza tralasciare brani natalizi. Oltre a "Quelli del Doo Wop" si esibirà "World Spirit Orchestra - Coro Equo e Solidale", diretto da Gio' Bosco, un coro-ensemble molto attivo da anni e nato alla Casa del Jazz, che ha prodotto importanti spettacoli di teatro e musica, collaborando con importanti artisti del circuito nazionale. Tra gli altri Ensemble ad andare in scena, "Sorry I’m Late", un gruppo vocale di ragazzi dai 18 ai 25 anni che alterna a un repertorio choral pop, black e indie brani di musica più impegnata, sempre contemporanea. La vocal coach è Monica Proietti Tuzia, gli arrangiamenti e la direzione sono curati da Luca Ceccarelli. A seguire "The Golden Souls Choir", alle prese con un repertorio che coinvolge tutti gli stili della musica Afroamericana ispirati alla Black music. Infine spazio a I Risona(n)ti, coro dedito alle radici del gospel e dello spiritual.

Christmas in Black, tutte le info

Domenica 29 dicembre al Teatro Golden

Via Taranto, 36,

Inizio concerto ore 21:00

Ingresso 15 euro

Quelli del Doo Wop

Monica Proietti Tuzia

Mario Donatone

Gio' Bosco

&

World Spirit Orchestra

The Golden Souls Choir

Sorry I'm late Ensemble

i Risona(n)ti

Con la partecipazione di

Isabella Del Principe

Annalisa Eva Paolucci

Sonia Cannizzo

Angelo Cascarano Andrea Mercadante

Davide Bertolone

Giulio Caneponi