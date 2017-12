Christmas Food Truck Festival: il cibo da strada incontra il Natale

Una tre giorni dedicata ai piaceri e alle bontà del cibo da strada. Ecco Christmas Food Truck Festival, dove il cibo da strada incontra il Natale. Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 dicembre a Piazza Pia, nel centro storico di Albano Laziale, un intero weekend di delizie da scoprire.

Christmas Food Truck Festival

Ciascun "truck", splendidi furgoncini allestiti con cura e dettaglio, proporrà le bontà dell'enogastronomia locale e non solo: grandi classici rivisitati, ricette innovative e delizie che renderanno l'appuntamento con Christmas Food Truck Festival una vera oasi per tutti i gourmand!



Al Christmas Food Truck Festival:



- Specialità locali e prodotti tipici rielaborati in chiave cibo da strada

- Primi piatti, delizie regionali e sfiziosità per ogni gusto tra panini gourmet, fritti e dolci



Orari:

venerdi 18:00/24:00

sabato 11:00/24:00

domenica 11:00/24:00



-ice park

-Live concert

-dj set

-christmas village



ingresso libero