Tradizioni, musica e divertimento: ecco il Christmas Art Village

Tradizioni, musica e cultura: un tris vincente quello che dà vita al Christmas Art Village, il Villaggio di Natale promosso da Valore Impresa, con ingresso gratuito per tutta la famiglia.

Christmas Art Village

Animato da artigiani ed espositori provenienti da tutta Italia, che metteranno in mostra opere e creazioni artistiche uniche, e ospitato presso lo storico Pala Cavicchi di Roma, il Christmas Art Village è questo e molto di più, assicura il Presidente di Valore Impresa Gianni Cicero: "Valore Impresa promuove il Christmas Art Village con l'obiettivo continuo di sviluppare e riqualificare i distretti regionali degli artigiani e i vecchi mestieri."

Una nobile mission e un grande obiettivo per questa nuova iniziativa che si articolerà in 23 giorni di appuntamenti no-stop, un calendario fitto di eventi e attrazioni per tutta la famiglia in un’atmosfera fiabesca tra fiocchi di neve, strenne e artigianato made in Italy.

Non mancherà la musica, con concerti dal vivo: jazz, blues e rock con le migliori ensemble a livello nazionale. E ancora cori gospel e canti tradizionali natalizi; cross over sonoro delle melodie folk e delle tradizioni regionali con i Musicanti del Piccolo Borgo; pizzica taranta e tamurriata con il gruppo “Incursioni Musicali”.

Immancabile la pista da ballo, vero fiore all’occhiello della location, che sarà animata da balli latino-americani dei campioni nazionali Carlo Cesaroni e Francesca Ambrosetti.

Lo spazio sarà affiancato anche da una pista da pattinaggio sul ghiaccio, la “Christmas on Ice”, in pieno stile internazionale nella quale si esibiranno campioni italiani di pattinaggio. E ancora, appuntamenti e attività per i più piccoli tra dolcezza e fantasia: Il Cinema Incantato; La Lettura di Fiabe. Spazio con giochi, giocolieri e acrobati.

La casa di Babbo Natale e della Befana; la Lettera dei desideri; il bosco degli Elfi; il Parco Baby tra doni e sorprese. Infine il grande presepe di 10 mq realizzato da maestri prepisti nazionali.

Gli appuntamenti in progamma

Il 31 Dicembre, dalle ore 21.00: cena, show e fuochi d’artificio con il live set di Max Paiella e i suoi cavalli di battaglia e i Baraonna che faranno un mix sonoro tra jazz, blues e canzone italiana. A seguire selezioni musicali con dj Renè.

Il 1° Gennaio, alle ore 12.00: concerto di Capodanno con Orchestra Sinfonica di Paisiello con 40 orchestrali. Il tradizionale concerto di Capodanno come da tradizione viennese. Il ricavato sarà devoluto in parte ad Antoniano, la onlus dei Frati Frascescani che da 60 anni organizza e promuove lo storico Zecchino d’Oro. La donazione sarà utilizzata per la distribuzione di pasti alle persone che vivono in povertà e in emarginazione.

Il 4 Gennaio, alle ore 21.00: Concerto di Giorgio Vanni, compositore e autore di sigle di famosi cartoon (Dragon Ball, Pokemon, Cavalieri dello Zodiaco, Naruto, etc.).

Le iniziative del Christmas Art Village

Tra le iniziative particolari: il "Baby Voice Talent”: finale e premiazione delle voci più belle di bambini prodigio che saranno valutate da una giuria di qualità, con la partecipazione straordinaria del Maestro Beppe Vessicchio. La selezione è aperta a bambini da 4 a 12 anni che si esibiranno al Pala Cavicchi nei giorni 26 e 29 dicembre. La finale è prevista il giorno dell’Epifania.

“Nonno, portami a ballare”, contest dove i nipoti portano i nonni al Pala Cavicchi per un giro di valzer.

“L’Albero dei baci e degli abbracci”: albero portafortuna per scambiarsi baci, abbracci e desideri per il nuovo anno.

Perno centrale di tutto il villaggio natalizio promosso da Valore Impresa sono le attività per il sociale e le donazioni tra cui:

TELETHON: sarà presente un desk per donazioni spontanee, dal venerdì alla domenica, per raccolta fondi a favore della ricerca.

TOMBOLIAMO?: giochi della tradizione natalizia. Tutti i pomeriggi. Il costo di una cartella (5 euro) sarà devoluto alla onlus AMIP - Associazione Malati Ipertensione Polmonare (presente per tutto il periodo).

ASSOCIAZIONE ANTONIANO: Onlus dei Frati Francescani, ai quali andrà parte del ricavato del concerto del 1° gennaio.

“DONA IL TUO GIOCATTOLO”: raccolta giocattoli per alcune onlus e case famiglia. L’intento è quello di donare, idea nobile per responsabilizzare ai più piccoli il doppio concetto di generosità e gratitudine.



Christmas Art Village

Dove: Pala Cavicchi | Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130 | Ciampino |

Date: dal 16 dicembre al 6 gennaio

Orari: dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Tel. 333.9605847 – 366.1571308

INGRESSO GRATUITO

Gli spettacoli sono a pagamento con prenotazione: natale@networkvaloreimpresa.it