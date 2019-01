Christian Vieri fa ballare Roma: ecco il Bobo dj Show

Bobo Vieri porta nella Capitale il suo Bobo dj Show: l'ex calciatore suonerà in consolle all'Art Cafè, per una tappa romana del suo tour nei club e nei locali più in voga d'Italia imperdibile.

Bobo Vieri dj a Roma

Christian Vieri in arte Bobo è senza dubbio uno dei personaggi italiani più influenti degli ultimi 20 anni: star del calcio mondiale, imprenditore di successo, vera e propria icona tricolore nel mondo.

L’amore per la musica lo accompagna sin da bambino e lo avvicina quasi per gioco al mondo della musica House fino a sviluppare un progetto musicale che lo vedrà protagonista nelle migliori discoteche Italiane e non solo al fianco di Luca Cassani, Lara Caprotti e il trombettista Stefano Serafini.

Bobo Vieri in versione dj sarà a Roma, per far ballare l'Art Cafè, l'11 gennaio 2019.