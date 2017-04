"Chopin e la patria polacca" alla Sapienza

La Sapienza di Fryderyk Chopin - "Chopin e la patria polacca" Giovedì 27 aprile 2017 - ore 18.30 Sapienza Università di Roma Aula magna Rettorato Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma INGRESSO LIBERO Giovedì 27 aprile alle ore 18.30, presso l'Aula magna del Rettorato, avrà luogo la lezione-concerto "Chopin e la patria polacca". L'evento si inserisce nell'ambito dell'iniziativa nata dalla collaborazione fra la Sapienza Università di Roma e l'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, con il supporto dell'Istituto Nazionale Fryderyk Chopin di Varsavia e della IUC - Istituzione Universitaria dei Concerti. Il concerto vedrà esibirsi il giovane pianista polacco Andrzej Wiercinski che eseguirà alcuni celebri brani di Chopin, tra cui mazurche, polacche e la berceuse (ninna nanna). Introduce la dottoressa Aneta Markuszewska dell'Università di Varsavia. Il progetto, coordinato dal Delegato alle Iniziative culturali di Ateneo Franco Piperno, intende contribuire alla conoscenza della cultura polacca in seno alla comunità universitaria. Allo scopo, l'Istituto Nazionale Fryderyk Chopin di Varsavia ha selezionato alcuni giovani eccellenti pianisti polacchi per l'esecuzione di brani di Chopin, secondo un progetto artistico elaborato dalla Sapienza, e ha invitato alcuni musicologi docenti universitari di atenei polacchi e italiani a introdurre i concerti con una breve presentazione delle musiche in programma.