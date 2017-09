Cocktail e fontane: al Satyrus c'è Chocolat

Al Satyrus il temporary bar di Roma arriva Chocolat. Un'intera serata dedicata al cioccolato. Una notte, quella del Satyrus, con Monsieur le Chocolat in tutte le sue sfumature.

Special Cocktails con cioccolato by Sard Wonder Beverage Specialist. Fontana di cioccolato e frutta fresca. "Caramelle, bon bon e chocolat". Musica gitana by Legacy Gipsy