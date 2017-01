La Galleria 'Frammenti d' Arte' ospita dall' 11 al 18 febbraio 2017 la mostra Personale di Antonella Tomei "CHIMICA MENTE HUe' Antonella non sa usare le parole per raccontare, ma sa "parlare" con la sua pittura. Le sue opere ci dicono tanto nonostante Lei si ostini a spiegare a chiunque che nella sua arte non c'è nulla della sua vita. Guardando accuratamente ed attentamente l'insieme dei colori, l'intensità nell'esposizione degli stessi, le differenti dimensioni, leggiamo chiaramente i tratti della sua anima. IL COLORE è il mezzo con la quale da forma alla sua arte. Quello che muove reazioni chimiche con l' ausilio della mente e che sfocia in percezioni visive incontrollate incontrollabili e come tali LIBERE. HUE È un colore "puro", ovvero, con una sola lunghezza d'onda all'interno dello spettro ottico della luce. In pittura il colore "puro" è senza aggiunta di pigmenti bianchi o neri. 15 opere. Smalti misti su Polistirene e Acrilici su tela e tavola. Anche di grande formato. A Cura di Romina De Lisio Roma, Vernissage 11 FEBBRAIO 2017 ore 18.00