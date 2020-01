La chiesa dei Santi Cosma e Damiano al Foro Romano: da tempio pagano a basilica cristiana

Sabato 1 febbraio, ore 15.30

La visita guidata si svolgerà all’interno del complesso ecclesiastico dei Santi Cosma e Damiano, per scoprire la suggestiva mescolanza di edifici antichi, medievali e barocchi, tutt’oggi ancora visibili. La chiesa nasce, infatti, dall’unione di due edifici romani, una biblioteca (?) e una rotonda, appartenenti all’antico Tempio della Pace (anche noto nel Medioevo come Foro della Pace), fatto costruire da Vespasiano nel 75 d.C.. Al tempo dell’imperatore Massenzio, quando ormai le strutture del tempio versavano in uno stato di abbandono, la rotonda venne trasformata dall’imperatore stesso in un tempio dedicato al figlio Romolo, morto in giovane età.

Ma la storia dei due edifici non terminò qui. Nel 527 il re Teodorico donò i due edifici al papa Felice IV, il quale, prontamente, li fece unire per realizzare la chiesa tutt’oggi esistente, aggiungendo uno splendido mosaico con il suo ritratto nel catino absidale, uno dei tesori più preziosi e significativi della chiesa. Infine in età barocca il pavimento della basilica venne innalzato di ben 7 metri; tutt’ora è possibile vedere la differenza di livello degli edifici, non solo dal suggestivo affaccio della chiesa sull’antico tempio di Romolo, ma scendendo anche nei sotterranei.

