La chiesa di San Giovanni Battista dei Genovesi, visita guidata

Una visita guidata con apertura straordinaria alla chiesa di San Giovanni Battista dei Genovesi a Trastevere! Sorta nel XV secolo insieme all’ospedale attiguo per volere di un ricco genovese, fu per molti anni centro di vita culturale e religiosa per i numerosi liguri che vivevano lungo le sponde del Tevere. Sarà possibile ammirare, oltre alla chiesa vera e propria, anche l’eccezionale chiostro, uno scrigno nascosto che contiene ancora in sé numerosi segreti, l’oratorio con mirabili affreschi e l’Archivio dello storico ospedale, così da avere un importante spaccato della vita romana nei secoli andati. Una visita guidata davvero da non perdere!



Quando

Sabato 30 Novembre 2019 ore 10.45

Dove

Via Anicia 12, all’ingresso della chiesa

Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, più l’offerta alla chiesa di euro 5 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/san-giovanni-battista-genovesi/