La Chiesa Nuova, apertura straordinaria serale

Una visita guidata con apertura straordinaria serale ci permetterà di visitare in via del tutto esclusiva la Chiesa Nuova! La chiesa di San Filippo Neri, conosciuta anche come Santa Maria della Vallicella, è una delle più preziose della città, non solo per la sua centenaria storia, ma soprattutto per i capolavori artistici che conserva all’interno. Sarà possibile visitare in via eccezionale la Cappella Spada e la Cappella di San Filippo Neri; inoltre si potrà ammirare il capolavoro di Rubens da una prospettiva unica! Una visita guidata unica per scoprire gioielli insoliti della città in modo assolutamente esclusivo!



Quando

Mercoledì 22 Maggio 2019 ore 19:45

Dove

piazza della Chiesa Nuova

Costi

Quota di partecipazione euro 16 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/apertura-straordinaria-chiesa-nuova/