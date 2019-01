Chiesa di San Marcello al Corso e Oratorio del Crocifisso

Una visita guidata assolutamente da non perdere alla chiesa di San Marcello al Corso e allo straordinario Oratorio del Crocifisso! Questi due importanti luoghi di culto sono legati da un’antica tradizione che risale al Cinquecento, periodo in cui fu ricostruita sia la chiesa di San Marcello, distrutta da un tremendo incendio, sia create le decorazioni nell’Oratorio. Qui infatti tutte le pareti raccontano una storia miracolosa, affrescata dal gruppo più famoso di pittori manieristi romani. Una visita guidata per andare alla scoperta dei capolavori artistici nascosti e insoliti di Roma!



Quando

Sabato 19 Gennaio 2019 ore 16:00



Dove

Piazza di San Marcello 5, all’ingresso della Chiesa



Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona, più € 2 come offerta all’Oratorio. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/san-marcello-al-corso-e-oratorio-crocifisso/