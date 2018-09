Chiedilo a Manola al Teatro Manhattan

Il 14 e 15 SETTEMBRE alle ore 21,00 presso il Teatro Manhattan, via del Boschetto 58 (RM) – metro Cavour o Repubblica, verrà portata in scena la commedia Chiedilo a Manola, una produzione Teatro al Femminile.



Racconta il rapporto tra Ortensia ed Anemone, due gemelle talmente diverse da rappresentare gli opposti archetipi della femminilità. Due monologhi intrecciati, dove le due donne si rivolgono ad una maga assente, e si rinfacciano, si raccontano, discutono e si sfogano senza incontrarsi mai. Celata da un umorismo graffiante e talora cinico, emerge però un'amara verità: spesso ciò che crediamo distante da noi è solamente un aspetto nascosto o rimosso, ma radicato nel nostro inconscio.



Interpretato da Gaia Contrafatto e Virginia Risso, che, attraverso un’esilarante capacità di raccontarsi, riveleranno infatti come i ruoli possono essere invertiti: la donna nera e la donna variopinta non sono due entità distinte, due estranee sorelle, ma le due facce della luna.



Lo spettacolo ha inaugurato nel giugno 2017 - riscuotendo nei mesi successivi grande successo in numerosi teatri del Piemonte e di Roma - il progetto Teatro al Femminile, che si pone come obiettivo quello di promuovere l’arte dipinta di rosa, di dar voce ad una sfera sociale che viene purtroppo ancora poco ascoltata. L’intento è quello di valorizzare la Donna, presentandola in tutte le sue sfaccettature, senza cadere in banali stereotipi.



CHIEDILO A MANOLA

una produzione Teatro al Femminile

con Gaia Contrafatto e Virginia Risso



14 – 15 settembre

Teatro Manhattan – Via del Boschetto 58 (RM)

h. 21:00



Costo biglietto: 10 euro

Per info contattare teatroalfemminile@gmail.com





