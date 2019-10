Chicuelo-Mezquida in concerto all'Auditorium Parco della Musica

CHICUELO – MEZQUIDA

IN CONCERTO SABATO 2 NOVEMBRE | ORE 21:00 | TEATRO STUDIO BORGNA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA



Marco Mezquida - pianoforte

Juan Gómez ‘Chicuelo’ - chitarra flamenca

Jacobo Sánchez – percussioni



Juan Gómez 'Chicuelo' è uno dei più importanti chitarristi dell' attuale scena del flamenco e, allo stesso tempo, uno dei compositori più prolifici e interessanti delle ultime generazioni. Vincitore del Goya, brillante come solista o partner di Poveda e Duquende, un eletto: il flamenco ha offerto pochi compositori e chitarristi così solidi e influenti come Juan Gómez,Chicuelo.

Marco Mezquida: musicista totale e clamoroso, creatore di un pianismo unico, che si nutre e si arricchisce nella diversità, che non ha smesso di stupire dalla sua irruzione nella scena europea. Esiste un consenso tra la stampa, i direttori artistici, il pubblico nel segnalare Marco Mezquida come una delle presenze più brillanti e promettenti nella scena musicale della Spagna negli ultimi decenni, e come un artista destinato a conquistare qualsiasi palcoscenico immaginabile nel mondo. Elogiato per la sua versatilità e una potente e magnetica personalità musicale, è uno degli artisti più completi ed espressivi della sua generazione. È stato eletto Musicista dell'Anno dall'Associazione di Musicisti Jazz e Moderna della Catalogna, non una, ma quattro volte.

Marco Mezquida e Juan Gómez, Chicuelo si incontrano, non chiedono da dove vengono. Due che suonano e che respirano un linguaggio chiamato arte, conversano dai tasti e dalle corde.

Un incrocio di due personalità artistiche così nitide e duttili. Un incontro contrassegnato da autenticità, ammirazione reciproca e devozione assoluta alla musica.

In occasione del concerto all’ Auditorium Parco della Musica verrà presentato il loro secondo disco “No hay dos sin tres”; musica originale, composizioni proprie piene di intensità, passione e collegamenti per farvi vibrare e divertire.



