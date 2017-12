Chicago High Spirits al Vitala Festival

Il 21 dicembre torna il Gospel dei Chicago High Spirits in concerto per il Vitala Festival al Teatro San Genesio.

Questo spumeggiante e storico gruppo, con una formazione in continua evoluzione che unisce esperienza, talento e versatile fusione armoniosa, presenta "A Merry Little Christmas", nuovo ed emozionante concerto con cui condurranno il pubblico all'essenza della musica Spiritual e Gospel Song, brillando per la varietà del repertorio e dell'esecuzione. I cantanti inviteranno lo spettatore a seguirli mentre percorrono lo sviluppo storico di questo genere musicale, ma non solo, ogni brano scelto rappresenta un momento particolare del passaggio attraverso la cultura afro-americana e la sua musica. Le origini della musica blues, soul e jazz sono tutte qui. Ogni canzone è quindi una celebrazione della vita passata e presente. Un'elevazione dello spirito.

Questi straordinari cantanti si distinguono per la loro superba armonia e per la potenza vocale. Il costante impegno dei componenti del gruppo è alla base dei successi ottenuti in tutto il mondo; hanno collaborato con solisti di fama internazionale come Ramazzotti, Bocelli, Zucchero, Crawford, Amii Stewart, Baglioni, Ricciarelli, Gasdia. Importanti le loro partecipazioni ai Concerti in Vaticano per il Papa in Mondovisione e al Giubileo degli artisti sempre in Sala Paolo VI (Sala Nervi).

La formazione del 21 dicembre sarà composta dalle voci di Charlie Cannon, Joy Garrison, Kevin Ettienne, Fatimah Provillon e Davide Pistoni che li accompagna al piano.