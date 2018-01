Chica e Miko al Teatro Trastevere

D’estate, nel grande bosco, una gioiosa cicala di nome Chica canta e suona tutto il giorno, mentre Miko, una formica operosa, fatica per tenere in ordine la casa e rimediare le indispensabili provviste per l’inverno.

Ma quando arriva un imprevisto, tutto può cambiare in un attimo, e in tempi difficili bisogna imparare a valorizzare le proprie risorse e superare le diversità, perché tra l’essere cicala e l’essere formica, può sempre vincere l’amicizia. Liberamente ispirata a “Fedro e La Fontaine”, Chica e Miko è una favola classica dei nostri tempi.

Dai 3 agli 8 anni