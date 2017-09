Gli ultimi colpi di coda estivi non fermano la voglia di musica di Villa Ada Roma Incontra il Mondo - Villaggi Possibili, cento per cento a firma Arci Roma, che prolunga il fitto cartellone di appuntamenti fino al 17 settembre. Ben due i palchi che vedranno susseguirsi artisti di calibro internazionale sin dal tramonto, con concerti gratuiti, per proseguire, come da tradizione, fino a tarda notte.

Il punk "ballabile" di Chiazzetta a Villa Ada

Mercoledì 12 settembre appuntamento al tramonto con il punk d’autore "ma ballabile” di Chiazzetta e il dj set di chiusura di Dj Yakuza Italian Stail¸ mentre sul palco principale arriva la graffiante comicità di Greg and the Frigidaires con il rockabilly dei VazzaNikki.