Chiara Trevisan a "Letture d'estate"

Da domani, 10 agosto, fino a domenica 19 a Letture d’Estate arriva, per la prima volta a Roma, Chiara Trevisan, la Lettrice Vis-à-Vis.

Tra i viali dei Giardini di Castel Sant’Angelo sarà possibile partecipare a micro-performance partecipative di conversazione e letture, studiate per un ospite alla volta. La pagina giusta, per la persona giusta, al momento giusto. Quelle della Trevisan, infatti, sono performance human specific: un’esplorazione del paesaggio umano attraverso conversazione, ascolto e l’utilizzo di pagine di libri selezionate ad hoc.



Come funziona?

La Lettrice selezionerà alcune pagine di libri (tratte dalla letteratura italiana e straniera, vecchia e nuova); per ogni pagina, elaborerà un Titolo originale, definendo delle Parole chiave ed estraendo una o più righe di Testo. Titoli, Parole e Testi andranno a formare i suoi Cataloghi: raccolte flessibili, componibili secondo gli eventi, le richieste, le suggestioni e le occasioni.

A ciascun “ospite”, rigorosamente uno alla volta, proporrà la scelta libera di alcuni elementi dal Catalogo, cui seguirà, dopo una breve conversazione, la lettura della pagina che riterrà più appropriata, operando una vera e propria restituzione ragionata ed emozionante delle impressioni raccolte.

Dal 2013, il “salottino” della Lettrice Vis à Vis ha ospitato più di 3000 ospiti in moltissimi luoghi sparsi per l’Italia e l’Europa; inoltre, ha attivato collaborazioni e progetti con librerie, case editrici e autori.

Gallery