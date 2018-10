Sarà presentato il prossimo 17 ottobre presso la Libreria Cultora (in via Ughelli, 39) di Roma, il libro “Chiara Samugheo un’amazzone della fotografia” (Les Flaneurs Edizioni, 2017). Saranno presenti due dei quattro curatori del volume: Piero Fabris e Daniela Ciriello. Appuntamento alle ore 18.00.



Chiara Samugheo, la fotografa delle stelle, ma anche prima “donna fotografa” in Italia. Universalmente nota per i ritratti delle grandi star, detiene anche un altro primato: quello di aver immortalato, negli anni del Dopoguerra, il fenomeno delle tarantolate in Puglia. Il suo obiettivo ci ha svelato un mondo arcaico, quello del Sud d’Italia, ancora impregnato di superstizione e miseria e ben lontano dalla ripresa economica che stava interessando il resto del paese. È proprio sulla produzione “neorealista”, forse meno nota, della fotografa barese che si concentrano i saggi raccolti in questo volume: delle vere e proprie istantanee sul percorso umano e professionale della Samugheo, in cui analisi critiche e ricordi personali si alternano in maniera coinvolgente.