Chiara Borghi presenta “Luicia non cade”

Roma - Mercoledì 17 maggio, alle ore 20, il Teatro L'Arciliuto di piazza Montevecchio ospiterà la presentazione di "Lucia non cade", edito da Alter Ego Edizioni. Interviene l'autrice Chiara Borghi. I momenti di lettura saranno curati da Maria Concetta Liotta, Martina Marone ed Emiliano Frabetti. L'evento è organizzato con il patrocinio della Onlus "Ti Amo da Morire", che s i batte contro la violenza sulle donne. Un tema tanto drammatico quanto di scottante attualità. Lucia viene stuprata da uno sconosciuto all'uscita da una discoteca. Indossava una gonna, lo aveva provocato lei quell'uomo, così direbbero. Così per la protagonista di "Lucia non cade" inizia un confronto serrato con una se stessa che stenta a riconoscere, chiusa nel proprio dolore e nel proprio odio. Inizia a prender forma nella mente della ragazza un piano assurdo per uccidere colui che l'ha condannata ad un esilio interiore dal quale è impossibile uscire, nella speranza di ritrovare in questo modo la pace. Chiara Borghi catapulta il lettore all'interno di una storia che rimane sullo stomaco, tanto è difficile da digerire, ma che ha lo scopo di scuotere le coscienze, di oltrepassare l'indifferenza con la quale spesso ci si approccia alla violenza sulle donne. Così Lucia diventa Anna, Francesca, Martina, Claudia e tutte le donne che, come lei, hanno attraversato questo inferno. "Il peggio era il dolore alla schiena, tanto che aveva temuto di avere uno squarcio profondo. Invece erano solo i bran¬delli della camicetta. Eppure, pelle intatta o meno, neanche volendo sarebbe stata capace di sognare un incubo peggio¬re. Nel buio, meno di un paio d'ore prima, qualcuno le ave¬va fatto sputare l'amore a calci e pugni" - da "Lucia non cade" (Alter Ego Edizioni) Chiara Borghi è nata a Finale Ligure (sv) nel 1981. Ha studiato a Genova, dove si è laureata in Filosofia, e a Milano, dove ha frequentato il master Professione.tv con Alessandro Ippolito, divenendo sceneggiatrice televisiva e cinematografica. Dopo alcune esperienze come insegnante di materie letterarie nei licei e aver gestito per due anni un laboratorio teatrale rivolto a persone con disagio psichico all'interno del progetto "Oltre la linea d'ombra", si è trasferita a Roma. Ha fondato e dirige "La bottega dello scrittore", associazione culturale che si occupa di letteratura, teatro e drammaturgia, e tiene corsi di scrittura creativa e filosofia per vivere meglio presso la upter. È autrice dei romanzi "Drake's Heaven" (Edizioni Joker, Novi Ligure 2001) e "Il tempo è scaduto" (Edizioni Joker, Novi Ligure 2007).